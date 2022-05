Veneto | i medici di base non bastano e Zaia affida i pazienti ai neolaureati Le opposizioni | “Colpa della scarsa programmazione”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Cavallino-Treporti non è una sperduta località del territorio: si trova a ridossospiaggia più grande d’Europa, il litorale di Jesolo, stretta fra le dune di sabbia e la laguna di Venezia. Ebbene, il pensionamento di un medico di(avvenuto ad aprile) e il trasferimento di un secondo camice bianco hanno creato un’emergenza, un vuoto di servizio, con il risultato che una parte deisono costretti a percorrere fino a 20 chilometri per farsi visitare. “E’ l’ennesimo disastrosanità veneta – commentano i consiglieri regionali del Pd Francesca Zottis, Jonatan Montanariello e Anna Maria Bigon – La vicenda dimostra l’assoluta necessità di trovare, soprattutto per i luoghi più difficili da raggiungere, quei meccanismi incentivanti in grado di evitare fughe dei ...

