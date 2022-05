Uomini e Donne, Veronica Rimondi e la sua scelta violano le regole del programma (Di lunedì 30 maggio 2022) Com’è noto dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne, la tronista Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta che è ricaduta sul bel corteggiatore veneto Matteo Farnea. La coppia è obbligata da regolamento del programma di Maria De Filippi a non mostrarsi sui social prima che la scelta vada in onda, ma ha giù violato questa regola. Nella fattispecie, autore dello “sgarro (seppur quasi certamente involontario) alla redazione di Uomini e Donne è stato Matteo, che tra le sue Instagram Stories ha ripostato una foto fatta e pubblicata sui social da un’amica di Veronica. Il ragazzo si è accorto subito dell’errore e ha cercato di rimediare cancellando la storia in questione, ma ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 maggio 2022) Com’è noto dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di questa stagione di, la tronistaha fatto la suache è ricaduta sul bel corteggiatore veneto Matteo Farnea. La coppia è obbligata da regolamento deldi Maria De Filippi a non mostrarsi sui social prima che lavada in onda, ma ha giù violato questa regola. Nella fattispecie, autore dello “sgarro (seppur quasi certamente involontario) alla redazione diè stato Matteo, che tra le sue Instagram Stories ha ripostato una foto fatta e pubblicata sui social da un’amica di. Il ragazzo si è accorto subito dell’errore e ha cercato di rimediare cancellando la storia in questione, ma ...

