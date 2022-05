Uomini e Donne: tutto sul matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini (video) (Di lunedì 30 maggio 2022) Uomini e Donne: dopo 8 anni d’amore (molto prima hanno fatto sabato Isabella Ricci e Fabio Mantovani, a cui abbiamo già dedicato un articolo), due bambine e la pandemia ad ostacolare i loro piani, si sono finalmente sposati gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi Beatrice Valli (che ha già un figlio da una precedente relazione) e Marco Fantini. Volete sapere com’è andata? Ora ve lo sveliamo! Naturalmente vedrete le foto (la location era veramente da fiaba e merita di essere vista!), le dediche d’amore che la coppia si è scambiata e c’è anche un video. Uomini e Donne: i dettagli delle nozze di Beatrice e Marco Beatrice Valli ha dello “sì” a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 maggio 2022): dopo 8 anni d’amore (molto prima hanno fatto sabato Isabella Ricci e Fabio Mantovani, a cui abbiamo già dedicato un articolo), due bambine e la pandemia ad ostacolare i loro piani, si sono finalmente sposati gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi(che ha già un figlio da una precedente relazione) e. Volete sapere com’è andata? Ora ve lo sveliamo! Naturalmente vedrete le foto (la location era veramente da fiaba e merita di essere vista!), le dediche d’amore che la coppia si è scambiata e c’è anche un: i dettagli delle nozze diha dello “sì” a ...

Advertising

lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - MinisteroDifesa : #29maggio oggi è il #Peacekeepersday. Buon lavoro alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate italiane impegnati i… - Nicolet08905802 : @farfallina_2021 Adesso xò nn so che squadra tifare....Pier e gli uomini o Giulia con le donne?????????? - AstolfiPrice82 : RT @lapoelkann_: La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della Scuderia… -