Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 maggio 2022: la scelta di Luca tra Lilli e Soraia (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con i loro continui battibecchi, oggi inizia una nuova settimana, l’ultima per il dating show Uomini e Donne, quello amatissimo e seguitissimo dal pubblico di Canale 5. Oggi i riflettori saranno puntati sul tronista Luca Salatino, che finalmente è arrivato a una scelta: chi sarà la fortuna tra Lilli e Soraia? La scelta di Luca Salatino oggi a Uomini e Donne Stando alle anticipazioni oggi a Uomini e Donne andrà in onda un momento tanto atteso dai fan: la scelta di Luca Salatino. Prima corteggiatore di Roberta, che a lui ha preferito Samuele, poi il ruolo da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con i loro continui battibecchi, oggi inizia una nuova settimana, l’ultima per il dating show, quello amatissimo e seguitissimo dal pubblico di Canale 5. Oggi i riflettori saranno puntati sul tronistaSalatino, che finalmente è arrivato a una: chi sarà la fortuna tra? LadiSalatino oggi aStando alleoggi aandrà in onda un momento tanto atteso dai fan: ladiSalatino. Prima corteggiatore di Roberta, che a lui ha preferito Samuele, poi il ruolo da ...

Advertising

lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - MinisteroDifesa : #29maggio oggi è il #Peacekeepersday. Buon lavoro alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate italiane impegnati i… - GesuDioVivente : @BALENCIAGA Abiti femminili vestiti da uomini neri … che cosa ci vuole dire Balenciaga? Che detesta le modelle donn… - ting_ting_ball_ : RT @FANCYHATB0Y: yelan fiera lesbica misandrica said “i have a dream” ed è una società fondata sugli uomini schiavi e cani delle donne http… -