Un altro domani, la nuova soap di Mediaset: curiosità e trama (Di lunedì 30 maggio 2022) Un altro domani è la nuova serie tv di cui Mediaset ha acquistato i diritti, e che verrà trasmessa nel corso di questa estate 2022. La soap spagnola prenderà il posto di Uomini e Donne e andrà in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 14.45. Con l'arrivo della bella stagione, Mediaset, come ogni anno, è pronto ad attuare nuovi cambi di programmazione. Uomini e Donne, infatti, il prossimo 1 giugno chiuderà la stagione, per poi riprendere la messa in onda a settembre. Ma anche Brave and Beautiful, la soap turca attualmente in onda terminerà i nuovi episodi. Per questo motivo, in casa Mediaset è pronta ad approdare fin da subito la nuova fiction spagnola: Un altro ...

