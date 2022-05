Ultime Notizie Roma del 30-05-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022)dailynews radiogiornale e ancora buon pomeriggio da Francesco Vitale la prima nave da carico l’altro oggi il porto di Mario Poi dopo due mesi di blocco lo riferisce la tv rossiya 24 città di interfast il ripristino di tutte le infrastrutture portuali è l’obiettivo primario per ora di cronista intanto Chiudi milione 550 mila rifugiati sono arrivato in Russia dalla Repubblica di Donetsk e lugansk dall’ucraina dice la tasca e tra questi ci sono più di 254000 bambini la priorità assoluta e liberare le regioni di Donetsk e lugansk è riconosciuto dalla Federazione Russa come Stato indipendente l’obiettivo e spingere l’esercito ucraino fuori dalle regioni lo dice il ministro degli Esteri Russo l’avrà la domanda se la Russia in te non risponde non si tratta di ammissione è un’operazione militare chiesta dalle repubbliche popolari di donne in Lugano secondo la propria le ...