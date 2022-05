Ultime Notizie – Bergamo, cucinano marshmallow all’asilo: 5 bimbi ustionati, una grave (Di lunedì 30 maggio 2022) Cinque bambini sono rimasti ustionati mentre stavano cucinando dei marshmallow nel giardino di una scuola materna a Osio Sopra (Bergamo) questa mattina intorno alle 10.30. Le fiamme, a quanto riferisce l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, hanno colpito anche 3 adulti. In particolare una bimba di 4 anni ha riportato “ustioni multiple” ed è stata trasportata in elisoccorso (codice rosso) all’ospedale milanese Buzzi, un piccolo di 4 anni, anche lui con ustioni multiple, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, altri tre piccoli (una bimba di 3 anni, una bimba 5 anni e un bambino di 6 anni) – sempre con ustioni multiple – sono ricoverati al Papa Giovanni XXIII in codice giallo. I tre adulti (tre maschi di 35, 36 e 40 anni) hanno invece riportato “sintomi da inalazione di fumi e ustioni” e sono stati trasportati per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Cinque bambini sono rimastimentre stavano cucinando deinel giardino di una scuola materna a Osio Sopra () questa mattina intorno alle 10.30. Le fiamme, a quanto riferisce l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, hanno colpito anche 3 adulti. In particolare una bimba di 4 anni ha riportato “ustioni multiple” ed è stata trasportata in elisoccorso (codice rosso) all’ospedale milanese Buzzi, un piccolo di 4 anni, anche lui con ustioni multiple, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, altri tre piccoli (una bimba di 3 anni, una bimba 5 anni e un bambino di 6 anni) – sempre con ustioni multiple – sono ricoverati al Papa Giovanni XXIII in codice giallo. I tre adulti (tre maschi di 35, 36 e 40 anni) hanno invece riportato “sintomi da inalazione di fumi e ustioni” e sono stati trasportati per ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - fanpage : 'È probabile che durante l’estate il numero di casi diminuisca, ma attenzione è altrettanto probabile che in autunn… - ilFattoMolfetta : NOX MOLFETTA: AL FUTSAL IN PROGRESS FIORISCE IL SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO - TUTTOJUVE_COM : Chiellini saluta la Nazionale: 'Mi mancheranno tutti i ragazzi, non ho nessun rimpianto. Mi sto godendo le ultime s… - news24_inter : #Monza fa sul serio per #Sensi ?? -