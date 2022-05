Ue | su nodo petrolio intesa parziale ma Orban frena | Ok solo con soluzioni per Ungheria

(Di lunedì 30 maggio 2022) Al vertice di Bruxelles riunione dei 27 per via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, la presidente della commissione Ursula von der Layen scettica supiù difficile: lo stop a ...

Advertising

AlvisiConci : RT @dariodangelo91: 3/8 questo pomeriggio, proietteranno l'immagine di un'Unione solo a parole. Il nodo maggiore da sciogliere è quello sul… - mariamacina : RT @dariodangelo91: 3/8 questo pomeriggio, proietteranno l'immagine di un'Unione solo a parole. Il nodo maggiore da sciogliere è quello sul… - Gavinomorett : RT @Radio1Rai: #ConsiglioEuropeo Tra le questioni più importanti all'esame del vertice, il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Il nodo… - Radio1Rai : #ConsiglioEuropeo Tra le questioni più importanti all'esame del vertice, il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia… - dariodangelo91 : 3/8 questo pomeriggio, proietteranno l'immagine di un'Unione solo a parole. Il nodo maggiore da sciogliere è quello… -

L'Italia insiste sul 'price cap' , il tetto massimo al costo del gas, mentre resta ildella contrarietà dell'Ungheria allo stop alrusso. Secondo il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, l'...... dall'aprile 2019 si segnala una "potenziale contaminazione" per fuoriuscita di. L'Enimed interviene e blocca ogni possibile inquinamento. Iniziano le verifiche. Il '' centrale delle ...Al vertice di Bruxelles riunione dei 27 per via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, la presidente della commissione Ursula von der Layen scettica su intesa più difficile: lo stop a for ...Ancora lontana l'intesa dei Paesi Ue per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli ambasciatori dei 27 Paesi torneranno a riunirsi ...