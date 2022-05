Ue: al via riunione straordinaria Consiglio, atteso intervento Zelensky (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - E' iniziata a Bruxelles da pochi minuti la riunione straordinaria del Consiglio Europeo. Sotto i riflettori, soprattutto il sesto pacchetto di sanzioni da adottare. Al summit interverrà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La riunione si sta svolgendo senza dispositivi elettronici. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - E' iniziata a Bruxelles da pochi minuti ladelEuropeo. Sotto i riflettori, soprattutto il sesto pacchetto di sanzioni da adottare. Al summit interverrà anche il presidente ucraino, Volodymyr. Lasi sta svolgendo senza dispositivi elettronici.

Advertising

TV7Benevento : Ue: al via riunione straordinaria Consiglio, atteso intervento Zelensky - - cri_mousse : Sto bevendo un succo di frutta, di quelli in brik, con la cannuccia, durante una riunione via zoom. E già non è una… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ALTRE LETTERE ANONIME IN SEGUITO IL PORTIERE E PORTIERA CONIUGI CIV. 174 VIA A. P. CASELLI FACEVA IL SALOTTO RIUNIONE C… - Rafr : ... Non per gli X minuti di ritardo in una riunione. Lo è per via degli effetti di contagio di secondo livello su… - MaurizioTorchi2 : RT @laperlaneranera: Biolaboratori in Ucraina: ecco come funzionano. Il 13 Maggio la Russia ha indetto, una Riunione d'Emergenza del Consig… -