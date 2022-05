Ucraina: Draghi a Ue, 'Putin non deve vincere ma tenere aperto dialogo necessità'/Adnkronos (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - Ha sentito Vladimir Putin la settimana scorsa. Perché la crisi alimentare legata al blocco dei porti ucraini - con 25 milioni di tonnellate di cereali e semi di girasole bloccate nei silos- rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria, in una carestia pronta a piegare i Paesi più poveri del mondo. Mario Draghi, intervenendo al vertice straordinario del Consiglio europeo, spiega cosa ci sia dietro quella telefonata, dopo averne parlato anche in un trilaterale - quasi un'ora di confronto - con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron prima dell'avvio dei vertice. "E' essenziale - rimarca Draghi nel suo intervento al Consiglio Ue - che Putin non vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. () - (dall'inviata Ileana Sciarra) - Ha sentito Vladimirla settimana scorsa. Perché la crisi alimentare legata al blocco dei porti ucraini - con 25 milioni di tonnellate di cereali e semi di girasole bloccate nei silos- rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria, in una carestia pronta a piegare i Paesi più poveri del mondo. Mario, intervenendo al vertice straordinario del Consiglio europeo, spiega cosa ci sia dietro quella telefonata, dopo averne parlato anche in un trilaterale - quasi un'ora di confronto - con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron prima dell'avvio dei vertice. "E' essenziale - rimarcanel suo intervento al Consiglio Ue - chenon vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo ...

