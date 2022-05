Traffico Roma del 30-05-2022 ore 18:00 (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud interna file tra la Cassia e la Salaria e tra Nomentana e la coda in tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria e con la stessa direzione file anche tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense sulla Flaminia file per incidente tra Corso Francia & via Bomarzo in direzione raccordo rallentamenti per incidente anche in viale Tiziano 3 viale delle Belle Arti e via Maresciallo pilsudski e sulla Colombo all’altezza di Vitinia direzione Ostia Traffico della Salaria ancora in coda per un incidente avvenuto nelle scorse ore tra la diramazione Roma nord e via di vallericca nelle due direzioni questa sera dalle 22 è chiusa per lavori la galleria ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo code a tratti dallaFiumicino alla diramazioneSud interna file tra la Cassia e la Salaria e tra Nomentana e la coda in tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria e con la stessa direzione file anche tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense sulla Flaminia file per incidente tra Corso Francia & via Bomarzo in direzione raccordo rallentamenti per incidente anche in viale Tiziano 3 viale delle Belle Arti e via Maresciallo pilsudski e sulla Colombo all’altezza di Vitinia direzione Ostiadella Salaria ancora in coda per un incidente avvenuto nelle scorse ore tra la diramazionenord e via di vallericca nelle due direzioni questa sera dalle 22 è chiusa per lavori la galleria ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo V… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo Vald… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #Incidente - Via dei Due Ponti ?? Traffico rallentato tra via del Casale della Crescenza e via Oriolo Romano… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ? ?? #Roma #Incendio - A24 Tratto urbano ?????? traffico rallentato tra bivio Tangenziale Est e Via Fiorentini > Raccordo… -