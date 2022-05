Su Sky e NOW la Nations League 2022/2023 e le Qualificazioni a Euro 2024 (Di lunedì 30 maggio 2022) Un'altra importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio su Sky: in arrivo la UEFA Nations League 2022/2023 (incluse le UEFA Nations League Finals), le UEFA Euro 2024 European Qualifiers e le amichevoli internazionali pre-UEFA Euro 2024.Grazie a un accordo con UEFA, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della... Leggi su digital-news (Di lunedì 30 maggio 2022) Un'altra importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio su Sky: in arrivo la UEFA(incluse le UEFAFinals), le UEFApean Qualifiers e le amichevoli internazionali pre-UEFA.Grazie a un accordo con UEFA, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della...

