Sorpresa: un accordo di massima sull'embargo al petrolio russo c'è. Ma solo da gennaio e solo via mare (Di lunedì 30 maggio 2022) In mattinata l'accordo in extremis durante la riunione degli ambasciatori degli Stati membri per inserire una riga nel comunicato finale del Consiglio Ue. Accontentato Orban: verso l’esclusione dell’oleodotto che porta il petrolio in Ungheria. Ma i dettagli tecnici sono da definire. E sul tetto al prezzo del gas, vittoria italiana ma Bruxelles vuole concordare la misura con i G7 Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 maggio 2022) In mattinata l'in extremis durante la riunione degli ambasciatori degli Stati membri per inserire una riga nel comunicato finale del Consiglio Ue. Accontentato Orban: verso l’esclusione dell’oleodotto che porta ilin Ungheria. Ma i dettagli tecnici sono da definire. E sul tetto al prezzo del gas, vittoria italiana ma Bruxelles vuole concordare la misura con i G7

