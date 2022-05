Sindacati in piazza: dall’assunzione dei docenti precari agli aumenti stipendiali. Tutte le nostre INTERVISTE (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi sciopero generale della scuola. A scendere in piazza sono stati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Lo sciopero si svolge per l’intera giornata ed è rivolto a tutti i lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative italiane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi sciopero generale della scuola. A scendere insono stati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Lo sciopero si svolge per l’intera giornata ed è rivolto a tutti i lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative italiane. L'articolo .

Advertising

Radio1Rai : #Scuola sciopero nazionale. Sindacati in piazza a Roma per contestare le nuove regole su formazione e reclutamento… - AniefTorino : Sindacati in piazza: dall’assunzione dei docenti precari agli aumenti stipendiali. Tutte le nostre INTERVISTE - orizzontescuola : Sindacati in piazza: dall’assunzione dei docenti precari agli aumenti stipendiali. Tutte le nostre INTERVISTE - Luxgraph : Sciopero della scuola, sindacati uniti in piazza. Il ministro Bianchi: «Momento delicato». Landini (Cgil): «Suppone… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#Sciopero nazionale della #scuola contro la #riforma voluta dal #governo ??A #Roma scendono in piazza @cgilnazionale @CislNaz… -