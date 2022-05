Se stare a casa conviene produrremo disoccupati: come funziona il sistema paradossale (Di lunedì 30 maggio 2022) L'aspetto più curioso della vicenda è forse questo: come noto, lo Stato paga dei consulenti (ribattezzati "navigator", come un perdibilissimo film di fantascienza degli anni '80) per trovare lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza. E questi consulenti sono assunti a tempo determinato per cercare impiego a chi non ne ha. Con risultati che finora sono stati deprimenti. La colpa, però, non è tutta loro: un'inchiesta ha certificato che nella provincia di Napoli - che notoriamente rappresenta l'epicentro dell'oscuro fenomeno- su dieci persone contattate da questi "navigator" al grido di «ciao, ti abbiamo trovato lavoro», nove hanno risposto «tienitelo». E questo capita perché i disoccupati rifiutano impieghi che non siano a tempo indeterminato. Preferiscono rimanere a casa piuttosto che alzare il proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) L'aspetto più curioso della vicenda è forse questo:noto, lo Stato paga dei consulenti (ribattezzati "navigator",un perdibilissimo film di fantascienza degli anni '80) per trovare lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza. E questi consulenti sono assunti a tempo determinato per cercare impiego a chi non ne ha. Con risultati che finora sono stati deprimenti. La colpa, però, non è tutta loro: un'inchiesta ha certificato che nella provincia di Napoli - che notoriamente rappresenta l'epicentro dell'oscuro fenomeno- su dieci persone contattate da questi "navigator" al grido di «ciao, ti abbiamo trovato lavoro», nove hanno risposto «tienitelo». E questo capita perché irifiutano impieghi che non siano a tempo indeterminato. Preferiscono rimanere apiuttosto che alzare il proprio ...

