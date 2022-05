Scuola e Rugby, Salute e Benessere a Ragusa (Di lunedì 30 maggio 2022) Ragusa – “Scuola e Rugby, Salute e Benessere”; questo, in sintesi, il tema della grande festa in programma domani, a partire dalle 16, allo Stadio del Rugby di via Forlanini.Un progetto che coinvolge da vicino il Rugby ibleo e il mondo della Scuola, e che per le quinte classi dell’istituto comprensivo Berlinguer, segna la festa conclusiva dei cinque anni di didattica nella Scuola primaria, un percorso condiviso con il Ragusa Rugby all’insegna di sostegno, assistenza, unione e passione.“Sono stati anni difficili, – spiega il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale, in primis a causa della pandemia Covid, ma li abbiamo affrontati insieme. Alla grande. Per questo, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 30 maggio 2022)– “”; questo, in sintesi, il tema della grande festa in programma domani, a partire dalle 16, allo Stadio deldi via Forlanini.Un progetto che coinvolge da vicino ilibleo e il mondo della, e che per le quinte classi dell’istituto comprensivo Berlinguer, segna la festa conclusiva dei cinque anni di didattica nellaprimaria, un percorso condiviso con ilall’insegna di sostegno, assistenza, unione e passione.“Sono stati anni difficili, – spiega il presidente del, Erman Dinatale, in primis a causa della pandemia Covid, ma li abbiamo affrontati insieme. Alla grande. Per questo, ...

