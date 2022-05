Sclerosi multipla | per 40% dei centri non recuperate cure perse in pandemia

Advertising

SkyTG24 : Il 30 maggio si celebra la Giornata mondiale della Sclerosi Multipla - RocheItalia : ??? Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. @AISM_onlus presenta la nuova Agenda della SM e patologie correlate v… - TV7Benevento : Stefani: 'Su sclerosi multipla fondamentale l'ascolto da parte delle Istituzioni ' - - Loredan14024493 : RT @Roma: n occasione della Giornata Mondiale della #SclerosiMultipla, ieri e questa sera #AceaGruppo illumina di rosso Palazzo Senatorio p… - Roma : n occasione della Giornata Mondiale della #SclerosiMultipla, ieri e questa sera #AceaGruppo illumina di rosso Palaz… -

Nel 2021 il 30% dei pazienti conha perso il posto di lavoro a causa della patologia e il 53% ha dichiarato di non aver mai svolto il lavoro per cui era qualificato. Donne e giovani sono la categoria più colpita, ...Roma, 30 mag. - Durante la pandemia oltre un centro per lasu 2 ha ridotto i suoi servizi. E il 40% indica di avere ancora arretrato di prestazioni. Nel 16,5% dei casi si tratta di trattamenti farmacologici. In particolare durante la ...Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Durante la pandemia oltre un centro per la sclerosi multipla su 2 ha ridotto i suoi servizi. E il 40% indica ...(Adnkronos) – “Questa giornata rappresenta un’importante occasione di riflessione sugli obiettivi raggiunti e sugli strumenti da mettere in campo per garantire ai pazienti affetti da sclerosi multipla ...