Sclerosi multipla | Casellati | ' Aism esempio Italia instancabile e generosa'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "È con spirito di forte vicinanza che invio il mio saluto in apertura di questo importante convegno promosso dall'Aism nella giornata mondiale dedicata alla Sclerosi multipla. Una patologia cronica e degenerativa, che può manifestarsi sin dalla più giovane età e che costringe a ridefinire le aspettative e ogni progetto di vita di chi ne è colpito e di chi gli sta accanto". Si legge nel messaggio inviato dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al convegno Aism in occasione della giornata mondiale della Sclerosi multipla. "Solo in Italia sono oltre 130 mila le persone costrette a convivere con le complessità, le incognite e le paure di una malattia in relazione alla quale appuntamenti come quello odierno ...

