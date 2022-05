Russia, Lavrov parla dello stato di salute di Putin con la tv francese: “Nessun sano di mente può vedere in lui segni di disturbo” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Credo che Nessuna persona sana di mente possa vedere in lui i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo”. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, intervistato dall’emittente francese Tf1, ha smentito le ricostruzioni sul cattivo stato di salute del presidente Vladimir Putin. La domanda è stata posta in coda alla sua conversazione con l’inviata francese Liseron Boudoul. “Siete uno dei ministri più vicini a Putin, immaginiamo che lei discuta con lui ogni giorno”, è stata la premessa della giornalista. “In Europa alcuni dicono che è malato, inquieto o arrabbiato perché il suo piano di guerra non ha funzionato. Come sta?”. “Il presidente appare in pubblico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Credo chea persona sana dipossain lui idi un qualche tipo di malattia o”. Il ministro degli Esteri russo Sergei, intervidall’emittenteTf1, ha smentito le ricostruzioni sul cattivodidel presidente Vladimir. La domanda è stata posta in coda alla sua conversazione con l’inviataLiseron Boudoul. “Siete uno dei ministri più vicini a, immaginiamo che lei discuta con lui ogni giorno”, è stata la premessa della giornalista. “In Europa alcuni dicono che è malato, inquieto o arrabbiato perché il suo piano di guerra non ha funzionato. Come sta?”. “Il presidente appare in pubblico ...

