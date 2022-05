Pioggia di polemiche per Ida Platano: sotto accusa per l’intervista a Verissimo (Di lunedì 30 maggio 2022) Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti a Uomini e Donne. La loro storia d’amore, però, è stata piuttosto tormentata. Per molto tempo, la relazione è stata caratterizzata da contrasti e fraintendimenti. Nelle ultime puntate del dating show di Canale 5, però, sembrava che le cose fossero migliorate. I due, infatti, avevano ripreso a frequentarsi. I loro fan erano certi che la situazione potesse migliorare, ma una lite avvenuta nel programma ha rimesso tutto in discussione. Ciò che ha fatto infuriare davvero gli spettatori è stata un’intervista rilasciata a Verissimo dove Ida ha dichiarato di essere profondamente innamorata di lui. Potrebbe interessarti: Mentre Ida Platano dichiara amore a Verissimo, Riccardo ne combina un’altra Verissimo, l’intervista a Ida ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Idae Riccardo Guarnieri si sono conosciuti a Uomini e Donne. La loro storia d’amore, però, è stata piuttosto tormentata. Per molto tempo, la relazione è stata caratterizzata da contrasti e fraintendimenti. Nelle ultime puntate del dating show di Canale 5, però, sembrava che le cose fossero migliorate. I due, infatti, avevano ripreso a frequentarsi. I loro fan erano certi che la situazione potesse migliorare, ma una lite avvenuta nel programma ha rimesso tutto in discussione. Ciò che ha fatto infuriare davvero gli spettatori è stata un’intervista rilasciata adove Ida ha dichiarato di essere profondamente innamorata di lui. Potrebbe interessarti: Mentre Idadichiara amore a, Riccardo ne combina un’altraa Ida ...

