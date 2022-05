Organizza un incontro di sesso con una ragazza: finisce malmenato e rapinato (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Aveva chattato su Internet per giorni, pianificando nei minimi dettagli un incontro di natura sessuale. Ma la (brutta) sorpresa era dietro l'angolo: raggiunto l'appartamento ad attenderlo c'era una coppia che lo ha sequestrato e rapinato. Disavventura a Roma per un 49enne che dopo aver conosciuto una donna sui social network ha pensato bene di concordare un appuntamento e la location. Ma al posto della ragazza c'erano un 39enne delle Mauritius con alcuni precedenti penali (l'uomo era pure ai domiciliari) e una 35enne italiana. Il 49enne è stato colpito, legato e rapinato di portafoglio, fede, autovettura e 400 euro in contanti. E mentre la 35enne si è allontanata dall'abitazione per fare shopping, il complice, armato di un coltello da cucina, è rimasto a controllare il malcapitato. Al primo attimo di distrazione ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Aveva chattato su Internet per giorni, pianificando nei minimi dettagli undi natura sessuale. Ma la (brutta) sorpresa era dietro l'angolo: raggiunto l'appartamento ad attenderlo c'era una coppia che lo ha sequestrato e. Disavventura a Roma per un 49enne che dopo aver conosciuto una donna sui social network ha pensato bene di concordare un appuntamento e la location. Ma al posto dellac'erano un 39enne delle Mauritius con alcuni precedenti penali (l'uomo era pure ai domiciliari) e una 35enne italiana. Il 49enne è stato colpito, legato edi portafoglio, fede, autovettura e 400 euro in contanti. E mentre la 35enne si è allontanata dall'abitazione per fare shopping, il complice, armato di un coltello da cucina, è rimasto a controllare il malcapitato. Al primo attimo di distrazione ...

