Nina Zilli | «Ora canto gli anni ’60»

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 maggio 2022) La musica ha un potere misterioso e straordinario, cura l’anima ed è uno strizzacervelli che non ti chiede la parcella quando finisce la canzone» racconta, prima di entrare nelle pieghe del suo recente singolo, uno dei brani che ci accompagnerà in quest’estate. «Munsta è un’onda surf, avevo voglia di un sound 60’s vitale ed energico, così mi sono ispirata alla leggendaria colonna sonora di una serie tv americana, The Munster». Un format di successo, una situation comedy a tinte horror che a metàSessanta rivaleggiava negli ascolti con la Famiglia Addams. Che la musica fosse il suo destinolo aveva intuito quando, a soli cinque, stava incollata davanti alla tv durante il Festival di Sanremo. «Guardavo i cantanti e indicavo con il dito il palco, come se ...