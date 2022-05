Napoli, numero verde Asìa: dall’1 giugno nuovi orari per i servizi offerti alla cittadinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Asìa: il call Center dell’azienda di nettezza urbana del Comune di Napoli sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 19. Con il prolungamento dell’orario del servizio call center, ecco un ulteriore sforzo organizzativo di Asìa Napoli per stimolare e sostenere la partecipazione attiva dei cittadini ai servizi offerti dall’Azienda. Dal prossimo Leggi su 2anews (Di lunedì 30 maggio 2022): il call Center dell’azienda di nettezza urbana del Comune disarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 19. Con il prolungamento dell’o delo call center, ecco un ulteriore sforzo organizzativo diper stimolare e sostenere la partecipazione attiva dei cittadini aidall’Azienda. Dal prossimo

Advertising

ForzaPadova : RT @ProvenzaleG: DOMANI A NAPOLI L'Italia Mensile, la rivista dell'area nazionalpopolare. Domani, a #Napoli, la presentazione del nuovo nu… - Master2001_3 : RT @Newsinunclick: In Campania il più elevato numero di casi di epatocarcinoma (HCC), - Newsinunclick : In Campania il più elevato numero di casi di epatocarcinoma (HCC), - dylandogplus : RT @999nuvola: il palcoscenico di “Nostalgia” non è Napoli nella sua contraddittoria, per non dire ambigua, complessità, ma il suo cuore ne… - ABosurgi : RT @AdamartArt: Il Comando della Sesta Flotta USA si trasferisce a #Napoli che diventerà il bersaglio numero 1 di un'eventuale guerra atomi… -