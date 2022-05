Muriel, la Juventus è sempre più convinta (Di lunedì 30 maggio 2022) I costi sostenuti e la possibilità di gol dalla panchina invogliano la Juventus a volerci provare con Luis Muriel Sembra avvicinarsi Luis Muriel al bianconero. La società di Andrea Agnelli sembra intenzionata ad investire sul calciatore colombiano, che potrebbe finire in uscita dall’Atalanta a causa del contratto in scadenza. Il colombiano, infatti, ha un accordo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) I costi sostenuti e la possibilità di gol dalla panchina invogliano laa volerci provare con LuisSembra avvicinarsi Luisal bianconero. La società di Andrea Agnelli sembra intenzionata ad investire sul calciatore colombiano, che potrebbe finire in uscita dall’Atalanta a causa del contratto in scadenza. Il colombiano, infatti, ha un accordo L'articolo

