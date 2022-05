Advertising

antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - phildancefc : @ATHOMICAAQUILA1 Nessuno ha capito che si stanno affrontando il bene ed il male i morti innocenti causati dai vacci… - Giorgio44415968 : @micheleboldrin Questa cosa che dobbiamo sempre evidenziare quello che dicono di noi dall'estero é l'unica e dico u… - PaolaAnna8 : RT @IlZebraapois: Sondaggio Pagnoncelli, boom di Italexit: numeri mai visti per Gianluigi Paragone. E Mario Draghi perde consensi. Italexi… - SalvatoreMirag7 : Continuo a chiedermi che tipo di droga usa, effetti così potenti non se ne sono mai visti. Comunque se continua a n… -

Globalist.it

"Il punto è capire se è un fatto emergenziale per cui si sceglie di fare cose particolari oppure se è qualcosa che si prende in considerazione per il futuro - ha concluso Giorgia- . Credo che ...FOTOGALLERYgallery %s Foto rimanenti Cronaca: "Richard Gere cerca visibilità con il caso Open Arms". I meme La leader di Fratelli d'Italia ha commentato sui social la convocazione ... Meloni, continua il gelo con Salvini: "Innaturale quello che accade nel centro-destra" Continua la polemica sul reddito di cittadinanza. Renzi: “Per difendere i poveri ci vuole il lavoro, non un sussidio ...«Separati in casa, no», assicura Giorgia Meloni. Eppure le fondamenta su cui si tiene in piedi il centrodestra non sono mai state ...