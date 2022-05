Mattarella impedirà la crisi e le elezioni anticipate Voto nel 2023 | altro pareggio e Draghi di nuovo premier

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 30 maggio 2022) "Non credo che andrò a votare, non mi sono al momento posto il problema". Massimo Cacciari annuncia ad Affaritaliani.it che non andrà alle urne domenica 12 giugno per i referendum sulla Giustizia. "Non si può continuare a sputtanare un istituto così importante del nostro ordinamento... Segui su affaritaliani.it