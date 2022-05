Maria De Filippi, questo week end si sono sposate tre coppie nate nei suoi programmi (Di lunedì 30 maggio 2022) Maria De Filippi riunisce le famiglie a C’è Posta Per Te, fa nascere amori a Uomini e Donne, lancia talenti ad Amici e fortifica le coppie – che ne escono superstiti – a Temptation Island. Insomma, nel bene o nel male, di amore se ne intende. Per questo motivo molte coppie nate o viste nei suoi programmi si sono sposate. Tre lo hanno fatto proprio questo week end appena concluso. I primi a giurarsi amore eterno sono stati Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino di Temptation Island. Dopo essere usciti indenni dal programma sulle corna, la Dell’Isola ha partecipato al Grande Fratello Vip dove Sorrentino le ha fatto una sorpresa chiedendole la mano. Ad un anno di ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 maggio 2022)Deriunisce le famiglie a C’è Posta Per Te, fa nascere amori a Uomini e Donne, lancia talenti ad Amici e fortifica le– che ne escono superstiti – a Temptation Island. Insomma, nel bene o nel male, di amore se ne intende. Permotivo molteo viste neisi. Tre lo hanno fatto proprioend appena concluso. I primi a giurarsi amore eternostati Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino di Temptation Island. Dopo essere usciti indenni dal programma sulle corna, la Dell’Isola ha partecipato al Grande Fratello Vip dove Sorrentino le ha fatto una sorpresa chiedendole la mano. Ad un anno di ...

