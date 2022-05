Advertising

sportli26181512 : Mané saluta il Liverpool e si avvicina al Bayern. Lewandowski aspetta il Barcellona: 'La mia era qui è finita': Sad… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Goal: 120 ?? Assist: 48 ?? Avventura ai titoli di coda: Mané saluta il Liverpool ?? - GoalItalia : Goal: 120 ?? Assist: 48 ?? Avventura ai titoli di coda: Mané saluta il Liverpool ?? -

Goal.com

L'allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann ha individuato inil profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo e tutto sembra portare a una riuscita della trattativa. I tedeschi sono ...Calciomercato Liverpool, Mane: c'è il Bayern Mane © LaPresse'Voglio ringraziare di tutto i tifosi e anche l'allenatore. Auguro il meglio possibile a questa squadra', il messaggio che Mane ha ... Steven Gerrard, 'the man in red': capitano, bandiera e simbolo del Liverpool