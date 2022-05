L'orca nella Senna trovata morta. Doveva essere abbattuta - Esteri - quotidiano.net

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un'nuota: è la prima volta. Esperti: "Non gli fa bene" Parigi, 30 maggio 2022 - L'dellaè stata, non ce l'ha fatta, e comunque le autorità sanitarie l'...

Advertising

CristinaNilsson : RT @lazampa: Fallito il tentativo di salvare l’orca finita nella Senna: “È malata e soffre troppo, verrà soppressa” @fulviocerutti @lastamp… - Sabrina45125804 : Fallito il tentativo di salvare l’orca finita nella Senna: “È malata e soffre troppo, verrà soppressa”.… - serenel14278447 : ??'LA STORIA Addio all’orca che vagava nella Senna: «Aveva perso la vivacità» di Stefano Montefiori' - anna_annie12 : L’orca nella Senna sta per essere abbattuta, le sue condizioni di salute sono critiche - QbanKendy : RT @Corriere: Addio all’orca che vagava nella Senna: «Aveva perso la vivacità» -

Senna, l'esperto: perché ci dobbiamo preoccupare Ma la natura è arrivata prima delle autorità sanitarie francesi e l'animale è stato trovato senza vita questa mattina. Il cadavere è stato ...Non ce l'ha fatta l' dispersa, in , che da giorni le autorità francesi stavano cercando di indirizzare verso il mare. L'... L'avvistamento L'esemplare diera stato avvistato nel fiume durante ...LA PAURA Giappone, orca tenta di addentare l'addestratore. L'avvistamento. L'esemplare di orca era stato avvistato nel fiume durante il finesettimana. Non ce l'ha fatta l'orca dispersa nella Senna, in ...Credit: BfmTv L’esemplare, in precarie condizioni di salute, è stato avvistato per la prima volta il 16 maggio. Attualmente nuota tra Le Havre e Rouen. La tv francese BfmTv ha trasmesso le immagini di ...