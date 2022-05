LIVE Sinner-Rublev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Pegula batte Begu in rimonta! Tra poco l’azzurro (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 In palio un posto ai quarti di finale contro uno tra la testa di serie croata #20 Marin Cilic e la #2 russa Daniil Medvdev che si sfideranno più tardi sul Philippe Chatrier dopo il match tra Iga Swiatek e Zheng Qinwen. 18.01 Nel 2021 l’italiano vinse ai quarti di finale di Barcellona per 6-2 7-6 bissando il successo qualche settimana fa a Montecarlo agli ottavi di finale per 5-7 6-1 6-3. 17.59 Quarto incrocio tra i due giocatori, con l’azzurro avanti 2 vittorie a 1: dopo il successo per 2-1 e ritiro agli ottavi di finale di Vienna 2020, il russo ha perso entrambi i confronti su terra rossa. 17.57 Si giunge al quarto match di giornata dopo le sfide giocate tra Camila Giorgi e Daria Kasaktina e Casper Ruud contro Hubert Hurkacz. 17.55 Jessica Pegula vince in rimonta contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 In palio un posto ai quarti di finale contro uno tra la testa di serie croata #20 Marin Cilic e la #2 russa Daniil Medvdev che si sfideranno più tardi sul Philippe Chatrier dopo il match tra Iga Swiatek e Zheng Qinwen. 18.01 Nel 2021 l’italiano vinse ai quarti di finale di Barcellona per 6-2 7-6 bissando il successo qualche settimana fa a Montecarlo agli ottavi di finale per 5-7 6-1 6-3. 17.59 Quarto incrocio tra i due giocatori, conavanti 2 vittorie a 1: dopo il successo per 2-1 e ritiro agli ottavi di finale di Vienna 2020, il russo ha perso entrambi i confronti su terra rossa. 17.57 Si giunge al quarto match di giornata dopo le sfide giocate tra Camila Giorgi e Daria Kasaktina e Casper Ruud contro Hubert Hurkacz. 17.55 Jessicavince in rimonta contro ...

