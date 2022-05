Le due sorelle sfregiate con l’acido lanciato da un motorino in corsa a Napoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Stavano passeggiando su Corso Amedeo di Savoia, a Napoli, quando sono state avvicinate da un gruppo di giovani in scooter. Due sorelle di 23 e 17 anni sono state aggredite con dell’acido, lanciato da una ragazza seduta al posto di dietro di uno dei tre motorini arrivati ad accerchiare le vittime. Dopo l’aggressione con il lancio di una bottiglia, gli aggressori si sono dileguati. Dal bruciore avvertito, le sorelle hanno subito realizzato si trattasse di acido: sono state visitate all’Ospedale Cardarelli e sono state rapidamente dimesse. Al vaglio la loro testimonianza, così come eventuali immagini riprese da telecamere di sorveglianza presenti in zona. La pista attualmente più probabile per chi indaga è quella di una ritorsione per un litigio tra ragazze. Le due vittime, interpellate, non sono state ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Stavano passeggiando su Corso Amedeo di Savoia, a, quando sono state avvicinate da un gruppo di giovani in scooter. Duedi 23 e 17 anni sono state aggredite con delda una ragazza seduta al posto di dietro di uno dei tre motorini arrivati ad accerchiare le vittime. Dopo l’aggressione con il lancio di una bottiglia, gli aggressori si sono dileguati. Dal bruciore avvertito, lehanno subito realizzato si trattasse di acido: sono state visitate all’Ospedale Cardarelli e sono state rapidamente dimesse. Al vaglio la loro testimonianza, così come eventuali immagini riprese da telecamere di sorveglianza presenti in zona. La pista attualmente più probabile per chi indaga è quella di una ritorsione per un litigio tra ragazze. Le due vittime, interpellate, non sono state ...

Advertising

rtl1025 : ?? Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a #Napoli. Poco dopo l'una, erano i… - eaglesinthewind : @enzoprimerano27 Amore verso il cavallo ereditato da mio padre Ufficiale di Cavalleria trasmesso poi a due mie sore… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Due sorelle sfregiate con l'acido in strada a Napoli #napoli - infoitinterno : Due sorelle colpite con l'acido in centro a Napoli da un gruppo di ragazze e ragazzi in motorino - ElezioniLazio : #EleLazio: Napoli, due sorelle ferite con l'acido da ragazzi e ragazze in scooter - la Repubblica… -