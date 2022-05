La migliore torta di mele: velocissima e semplice, la crostata francese (Di lunedì 30 maggio 2022) Signore, quella che state per realizzare è la migliore torta di mele di sempre: una meravigliosa crostata francese a base di pâte sablée zuccherata. Una frolla croccante e fondente al contempo viene guarnita da una deliziosa marmellata rigorosamente fatta in casa, impreziosita da una spolverata di cannella e decorata con una girandola di mele caramellate in cottura. Procuratevi quindi: per la pâte sablée: farina bianca, 250 g burro, 140 g uovo, 1 zucchero a velo, 75 g mandorle tritate, 25 g sale, 2 g per la marmellata (ve ne serviranno 300 g): mele golden, 4 mele cotogne, 2 limone biologico, ½ solo il succo cannella, ½ cucchiaino vanillina, ½ bustina, zucchero di canna, 30 g acqua, 70 cl per guarnire: mele golden, 3 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 maggio 2022) Signore, quella che state per realizzare è ladidi sempre: una meravigliosaa base di pâte sablée zuccherata. Una frolla croccante e fondente al contempo viene guarnita da una deliziosa marmellata rigorosamente fatta in casa, impreziosita da una spolverata di cannella e decorata con una girandola dicaramellate in cottura. Procuratevi quindi: per la pâte sablée: farina bianca, 250 g burro, 140 g uovo, 1 zucchero a velo, 75 g mandorle tritate, 25 g sale, 2 g per la marmellata (ve ne serviranno 300 g):golden, 4cotogne, 2 limone biologico, ½ solo il succo cannella, ½ cucchiaino vanillina, ½ bustina, zucchero di canna, 30 g acqua, 70 cl per guarnire:golden, 3 ...

