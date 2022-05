La maggior parte dei tuoi allenamenti deve risultare facile Ecco perché

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nell'agosto del 2019, Ezra Feig frequentava quattro giorni a settimana una palestra dove andava a sollevare pesi. Dopo aver letto il libro autobiografico dell'ex Navy SEAL e ultramaratoneta David Goggins, dal titolo Can't Hurt Me, ha avuto l'ispirazione di iniziare a correre. A settembre si è sentito già pronto a iscriversi a una maratona e così a febbraio hacipato a quella di New York. In cinque mesi, il trentenne ha avuto il tempo necessario per allenarsi, ma ha commesso l'errore di affrontare ogni singola corsa del suo piano di allenamento come se fosse una gara. «Mi sono detto: 'Se non miglioro ogni settimana in termini di ritmo, allora non sto facendo progressi'», ha dichiarato a GQ. Feig è riuscito a depennare la maratona di New York dalla sua lista dei desideri, ma subito dopo si è ritrovato su una sedia a rotelle. «Ho trovato un fisioterapista da cui ho ...