Jorit porta Fabrizio De André a Scampia | sull’edificio la “Canzone del maggio” – Video

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Avete sdoganato e reso attraente la malavita, bollato un quartiere per sempre, infangato una città nel mondo. Voi avete distrutto, noi vogliamo costruire. E invece che per la malavita, vogliamo rendere celebre il nostro quartiere per l’arte, la musica e la rivoluzione”. Con queste parole l’artista italianohato ladeldiDesulla facciata di un edificio di, a Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

