Ironie sui calabresi | la giornalista tv Sara Pinna chiede scusa L’emittente Tva le conferma piena fiducia video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 maggio 2022), laveneta finita nell’occhio del ciclone per lecon un bimbo calabrese alla fine di Cosenza-Vicenza, non riceverà alcun tipo di procedimento disciplinare. Lo hanno annunciato i responsabili delveneta Tva. E la stessa reporter he chiesto ufficialmente: “Sono di origini sarde, non volevo offendere nessuno” «Ribadisco le mie scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità, io stessa sono di origini sarde, in Veneto per lavoro dei miei genitori, quindi non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui ...