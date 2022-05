I servizi di Poste Italiane sono bloccati: attacco hacker da parte di Killnet? (Di lunedì 30 maggio 2022) Di recente, in particolar modo durante la mattinata di oggi, numerosi disservizi ai sistemi informatici si sono verificati negli Uffici Postali italiani. Sarà colpa dell’attacco hacker di Killnet a Poste Italiane? Un utente sulla piattaforma Twitter scrive “attacco hacker non funziona niente neanche negli uffici postali“. Gli impiegati negli uffici confermano che è in corso un attacco “ci hanno hackerato il sistema, non possiamo fare operazioni né in entrata e né in uscita“. Le segnalazioni a Poste Italiane e il messaggio hacker “Abbiamo avuto delle difficoltà sul sistema informatico – fanno sapere a Il Tempo da Poste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Di recente, in particolar modo durante la mattinata di oggi, numerosi disai sistemi informatici siverificati negli Uffici Postali italiani. Sarà colpa dell’di? Un utente sulla piattaforma Twitter scrive “non funziona niente neanche negli uffici postali“. Gli impiegati negli uffici confermano che è in corso un“ci hannoato il sistema, non possiamo fare operazioni né in entrata e né in uscita“. Le segnalazioni ae il messaggio“Abbiamo avuto delle difficoltà sul sistema informatico – fanno sapere a Il Tempo da...

