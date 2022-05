Giulia Salemi in bianco è fantastica: sotto la giacca il top è minuscolo (Di lunedì 30 maggio 2022) Vestita tutta di bianco Giulia Salemi è davvero stupenda, il top che indossa sotto la giacca è striminzito e scollato, le sue ‘bombe’ in bella mostra infuocano il web Con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 maggio 2022) Vestita tutta diè davvero stupenda, il top che indossalaè striminzito e scollato, le sue ‘bombe’ in bella mostra infuocano il web Con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

EMililani : RT @SaraSanfi: Giulia Salemi che mi fa questi orecchini piccolini proprio come piacciono a me io la amo molto - EMililani : RT @mariarosi79: #prelemi #giuliasalemi #myluckycollection #breil Giulia Salemi - Sulcigliosenzaf : RT @anto_at71: In Italia per decretare gli indici di povertà apparirà la domanda: 'Sei fan di Giulia Salemi?' Non ho certezze ma nemmeno du… - hermioneron3 : @TV8it Non vedo l’ora di vedere Giulia Salemi ?????? - RealGossipland : Soleil è stata accusata dai fan dei Prelemi di aver copiato i bikini di Giulia DETTAGLI QUI… -