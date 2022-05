Fuorigrotta: rapina in piazzale Tecchio. Fermato un 35enne (Di lunedì 30 maggio 2022) Fuorigrotta: La vittima stava percorrendo il viale pedonale che unisce via Claudio con piazzale Tecchio, ed è stata avvicinata da un uomo che l’ha afferrata per il collo e costretta a dargli tutto il denaro. Ieri mattina una persona si è recata presso gli uffici del Commissariato San Paolo per denunciare di aver subito, poco Leggi su 2anews (Di lunedì 30 maggio 2022): La vittima stava percorrendo il viale pedonale che unisce via Claudio con, ed è stata avvicinata da un uomo che l’ha afferrata per il collo e costretta a dargli tutto il denaro. Ieri mattina una persona si è recata presso gli uffici del Commissariato San Paolo per denunciare di aver subito, poco

Advertising

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #Fuorigrotta Afferrata per il collo e derubata di tutti i soldi: ragazza rapinata a piazzale Tecchio https://t.co… - MaestroSMorra : Fuorigrotta, rapina una donna per strada: individuato dalle telecamere vicino allo stadio - mattinodinapoli : Fuorigrotta, rapina una donna per strada: individuato dalle telecamere vicino allo stadio - cronachecampane : Napoli, rapina una vittima: incastrato dalle telecamere del Maradona #fuorigrotta #Napoli #rapina #stadio - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Afferrata per il collo e derubata di tutti i soldi: ragazza rapinata a piazzale Tecchio… -