Fiori | ' con inPA portale per reclutamento nella Pa semplice e trasparente'

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi in 100 giorni si conclude un processo di assunzione nella pa, prima ci volevano anche 4 anni. Dal primo ottobre tutte le offerte di lavoro nelle pubbliche amministrazioni saranno all'interno di inPA, il portale per il reclutamento che sarà digitale, trasparente, semplice. Ed entro fine dell'anno avremo l'anagrafe nazionale dei dipendenti pubblici, centrale anche per capire le necessità di assunzioni del personale, per avere la programmazione giusta". Lo ha detto Marcello Fiori, capo del dipartimento della Funzione pubblica, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma.

