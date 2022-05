Elettra Lamborghini | attenzione ai capelli | Difficile concentrarsi ma ce la si può fare

Leggi su newstv

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sui social è sempre di più la regina. Uno dei suoi ultimi post, con un look inedito, sfiora i 300mila like Se ci dite che vi siete concentrati sui, potete farlo. Ma francamente, non vi crediamo. Ci si può superare costantemente in capacità di provocare?, ma non impossibile, soprattutto se a superare costantemente i suoi limiti è. Un look davvero particolare per una delle regine dei social.Web SourceInsomma,, è sempre al centro dell’. Anche questa volta. In cui, come vedremo, il suo outfit non è propriamente così castigato. La nostraè legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata ...