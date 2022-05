Disabilità intellettiva | sintomi precoci nei bambini e possibili cause

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 30 maggio 2022) I primi anni di vita di ogni bambino sono importantissimi perché sono quelli nei quali egli completa non solo lo sviluppo fisico, ma anche quello mentale e relazionale. È infatti durante l’età pediatrica che ogni bambino acquisisce competenze psicomotorie, emozionali e cognitive sviluppando e perfezionando le capacità sensoriali, la conquista della postura eretta, la capacità di camminare e comunicare e quella di essere sempre più autonomo e indipendente. Competenze, queste, la cui acquisizione non è scontata ed è influenzata anche dall’ambiente nel quale il bambino cresce. Ed è sempre in questo periodo che possono manifestarsi i primidella, una condizione che interessa l’1% della popolazione e che richiede particolare attenzione sia per la diagnosi che per la corretta gestione di un fenomeno che incide ...