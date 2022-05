Ddl Concorrenza, via libera del Senato: il provvedimento passa senza modifiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – L’aula del Senato ha approvato il ddl Concorrenza con 180 sì. I no sono stati 26, 1 astenuto. Il testo non ha subito modifiche durante le votazioni sugli emendamenti ma non sono mancati momenti di tensione in aula sui punto balneari tra Lega e Fratelli d’Italia. A far scattare la polemica è stato il capogruppo leghista, Massimiliano Romeo, che ha chiesto perché mai Fdi non abbia presentato un emendamento soppressivo: “Io ho bisogno di capirlo, sennò viene il sospetto che politicamente fuori si vada a raccontare una storia e poi nella sostanza si approvi l’accordo che il governo ha fatto”. Immediata la replica del capogruppo di Fdi, Luca Ciriani: “I nostri emendamenti sono stati tutti puntualmente depositati in commissione e tutti puntualmente bocciati da chi adesso forse ha qualche crisi di coscienza e vuole imputare a noi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – L’aula delha approvato il ddlcon 180 sì. I no sono stati 26, 1 astenuto. Il testo non ha subitodurante le votazioni sugli emendamenti ma non sono mancati momenti di tensione in aula sui punto balneari tra Lega e Fratelli d’Italia. A far scattare la polemica è stato il capogruppo leghista, Massimiliano Romeo, che ha chiesto perché mai Fdi non abbia presentato un emendamento soppressivo: “Io ho bisogno di capirlo, sennò viene il sospetto che politicamente fuori si vada a raccontare una storia e poi nella sostanza si approvi l’accordo che il governo ha fatto”. Immediata la replica del capogruppo di Fdi, Luca Ciriani: “I nostri emendamenti sono stati tutti puntualmente depositati in commissione e tutti puntualmente bocciati da chi adesso forse ha qualche crisi di coscienza e vuole imputare a noi ...

Advertising

pdnetwork : L’acqua è un bene prezioso che va difeso e tutelato da ogni operazione speculativa. Per questo abbiamo chiesto ed… - CarloStagnaro : Ddl Concorrenza: qualcosa di più degli stabilimenti balneari | M. Polo - M5S_Senato : Siamo a Riccione dove un tema molto caldo è al centro dell'articolo 2 del DDL Concorrenza che parla delle concessio… - AlBizzotto : RT @sole24ore: ?? Dai #servizipubblici locali alle #spiagge, via libera al #Ddl Concorrenza. Cosa cambia - sole24ore : ?? Dai #servizipubblici locali alle #spiagge, via libera al #Ddl Concorrenza. Cosa cambia -