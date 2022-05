Davide Ancelotti: “Stagione da sogno, amiamo due club in modo particolare” (Di lunedì 30 maggio 2022) Al termine della partita vinta dal suo Real Madrid contro il Liverpool, Davide Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del rapporto con suo padre con due club, il Milan ed il Real Madrid. “Lo scorso anno mio padre si è proposto e Florentino prima ci ha pensato e poi ha accettato. amiamo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Al termine della partita vinta dal suo Real Madrid contro il Liverpool,ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del rapporto con suo padre con due, il Milan ed il Real Madrid. “Lo scorso anno mio padre si è proposto e Florentino prima ci ha pensato e poi ha accettato.L'articolo

Advertising

infoitsport : Sconcerti su Davide Ancelotti: “E’ anche la sua notte! Uomo di calcio accusato di privilegi…” - ParliamoDiNews : Chi è Davide Ancelotti, figlio dell`allenatore Carlo: vita privata e squadre allenate #calcio #30maggio - davide_capano : RT @Andysaro: Quindi #Milan fantastico Campione, #Ancelotti trionfa, il #NottinghamForest di Daddy #Kilpin torna in Premier e il Presidente… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Davide #Ancelotti: “Amiamo il #RealMadrid così come il #Milan” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : Davide #Ancelotti: “Amiamo il #RealMadrid così come il #Milan” #ACMilan #SempreMilan -