Covid: dal 1 giugno stop green pass per l’ingresso in Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 1 giugno non servirà più il green pass per l'ingresso in Italia. Lo rende noto l'Ufficio Stampa del Ministero della Salute ricordando che scade il 31 maggio l`ordinanza del Ministro che prevede la Certificazione Verde Covid-19 per entrare in Italia. La misura, annuncia il Ministero "non verrà prorogata". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 1non servirà più ilper l'ingresso in. Lo rende noto l'Ufficio Stampa del Ministero della Salute ricordando che scade il 31 maggio l`ordinanza del Ministro che prevede la Certificazione Verde-19 per entrare in. La misura, annuncia il Ministero "non verrà prorogata".

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - GiovaQuez : Dal 1° giugno stop #greenpass per ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che… - RaiNews : Complici il caldo e il weekend, i dati relativi ai nuovi casi di positività sono ai livelli più bassi degli ultimi… - fabiochiarugi : RT @RaiNews: L'ordinanza del Ministro che prevede la Certificazione Verde Covid-19 per entrare in Italia scade, dunque, il 31 maggio e il M… - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Costa: 'andiamo verso un richiamo annuale'. Se invece si parla di ulteriori dosi, il rischio è 'che passi il… -