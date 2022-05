Advertising

Calciomercato.com

Sembra ormai certa la firma di Giovannicome nuovo Direttore Sportivo dei rossoblù: è sotto gli occhi di tutti il suo lavoro con Chievo ed Atalanta per cui in lui si ripongono le più alte ...La gara contro i neoretrocessi sarà l'ultima di Riccardo Bigon come Direttore Sportivo del Bologna : si fa sempre più insistente la voce dell'arrivo di Giovanni, colpo interessante visto il ... Bolognamania: Sartori, l’uomo giusto al momento giusto Sembra ormai certa la firma di Giovanni Sartori come nuovo Direttore Sportivo dei rossoblù: è sotto gli occhi di tutti il suo lavoro con Chievo ed Atalanta per cui in lui si ripongono le più alte ...La gara contro i neoretrocessi sarà l’ultima di Riccardo Bigon come Direttore Sportivo del Bologna: si fa sempre più insistente la voce dell’arrivo di Giovanni Sartori, colpo interessante visto il suo ...