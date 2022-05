(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sempre piùnel nostro cibo. E’ quanto emerge da uno studio del Pesticide Action Network (PAN) Europe, che ha rilevato come i residui di prodotti fitosanitari siano cresciuti del 53% in meno di 10 anni. Infatti, tra il 2011 e il 2019, l’aumento di tracce diè un dato che accomuna quasi tutti i paesi europei. Prendendo come esempio le ciliegie, nel 2011 solo il 20% di questo tipo di frutta estiva risultava contaminata, mentre oggi la percentuale è salita al 50%. Un dato simile a quello riscontrato sulle pere: ormai la metà di quelle prodotte in Europa sono contaminate con almeno 5 sostanze diverse. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

lifestyleblogit : Allarme pesticidi, dal campo alla bocca - - LocalPage3 : Allarme pesticidi, dal campo alla bocca - zazoomblog : Allarme pesticidi anche in Italia: questa verdura estiva è la più inquinata la mangiamo tutti - #Allarme… - zazoomblog : Allarme pesticidi anche in Italia: questa verdura estiva è la più inquinata la mangiamo tutti - #Allarme… - TheMapReport1 : @EuropePAN lancia l'allarme: drammatico aumento dei residui di #pesticidi nella frutta venduta al pubblico, compres… -

Entilocali-online

Dati che - si legge nel Report - smentiscono quanto affermato dalle istituzioni Ue che parlano di un calo dell'uso deipiù tossici in Europa. E che gettano un ulterioreproprio ...... nel taglio del 50% deie con il 10% della superficie dei campi per lo sviluppo della ... Leggi anche La prima guerra mondiale del granodelle Nazioni Unite: le conseguenze della guerra ... Allarme pesticidi, dal campo alla bocca Sempre più pesticidi nel nostro cibo. E' quanto emerge da uno studio del Pesticide Action Network (PAN) Europe, che ha rilevato come i residui di prodotti fitos ...In più della metà delle ciliegie vendute in Europa sono state trovare tracce di pesticidi tossici. Un dato ancor più preoccupante se si considera che nel 2011 erano solo il 22%. Non va bene neanche co ...