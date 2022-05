Agguato a Qualiano, il killer confessa: l’ipotesi della vendetta dopo un incidente (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha confessato Marco Bevilacqua, l’uomo che sabato notte ha sparato all’esterno di un bar a Qualiano. Secondo quanto riporta il Mattino, il 37enne ha ammesso di essere stato lui a sparare contro i 4 giovani rimasti poi feriti. Da ieri l’uomo si trova al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Hato Marco Bevilacqua, l’uomo che sabato notte ha sparato all’esterno di un bar a. Secondo quanto riporta il Mattino, il 37enne ha ammesso di essere stato lui a sparare contro i 4 giovani rimasti poi feriti. Da ieri l’uomo si trova al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilriformista : Marco Bevilacqua, l’autore dell’agguato, nel 2006 aveva ucciso il suocero. Dietro l’agguato al bar di Qualiano potr… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Non è più in pericolo di vita Castrese D'Alterio, uno dei 4 giovani colpiti nell'agguato scattato la notte tra sabato e dome… - rtl1025 : ?? Non è più in pericolo di vita Castrese D'Alterio, uno dei 4 giovani colpiti nell'agguato scattato la notte tra sa… - anchoranova : *Succede un’aggressione 7 metri fuori dal centro di Milano* TG: Incidente isolato in provincia nel milanese *Succ… - ParliamoDiNews : Sparatoria a Qualiano, Castrese e Michele in pericolo di vita: il movente dell`agguato #Giugliano #Marano… -