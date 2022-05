A Najaf un episodio rivela le tensioni con il governo centrale

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’aeroporto diè una fonte di finanziamento importante per i partiti al potere nel distretto. Ma riuscendo a eludere i controlli, un bambino ha messo in discussione la loro capacità di garantire la sicurezza nello scalo. Leggi

Advertising

L'incidente, infatti, si colloca nel quadro di uno scontro tra partiti sul rinnovo dei contratti per la gestione della sicurezza degli aeroporti iracheni, e in particolare di quello di. A ...L'incidente, infatti, si colloca nel quadro di uno scontro tra partiti sul rinnovo dei contratti per la gestione della sicurezza degli aeroporti iracheni, e in particolare di quello di. A ...