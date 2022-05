"Se prende più voti...". Salvini dà l'ok a Meloni premier (Di domenica 29 maggio 2022) «Separati in casa, no», assicura Giorgia Meloni. Eppure le fondamenta su cui si tiene in piedi il centrodestra non sono mai state così instabili. A distanza di cinque mesi dalla partita del Quirinale la coalizione ancora non è riuscita a rimettere insieme i pezzi. L'ultimo vertice andato in scena ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non ha svelenito il clima, anzi. E tutti ora sono in attesa del voto delle amministrative che restituirà una fotografia degli attuali rapporti di forza tra gli alleati. Secondo i recenti sondaggi i Fratelli d'Italia sono sempre il primo partito italiano, mentre la Lega continua a perdere consensi. Motivo per cui, si vocifera nei palazzi della politica, Carroccio e Forza Italia potrebbero decidere di andare insieme alle politiche del prossimo anno. «L'ipotesi di una fusione? Non ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) «Separati in casa, no», assicura Giorgia. Eppure le fondamenta su cui si tiene in piedi il centrodestra non sono mai state così instabili. A distanza di cinque mesi dalla partita del Quirinale la coalizione ancora non è riuscita a rimettere insieme i pezzi. L'ultimo vertice andato in scena ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteoe Giorgianon ha svelenito il clima, anzi. E tutti ora sono in attesa del voto delle amministrative che restituirà una fotografia degli attuali rapporti di forza tra gli alleati. Secondo i recenti sondaggi i Fratelli d'Italia sono sempre il primo partito italiano, mentre la Lega continua a perdere consensi. Motivo per cui, si vocifera nei palazzi della politica, Carroccio e Forza Italia potrebbero decidere di andare insieme alle politiche del prossimo anno. «L'ipotesi di una fusione? Non ...

