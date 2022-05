(Di domenica 29 maggio 2022) Aspettavamo questo diciannovesimoda 10 lunghissimi anni, tanto per intenderci dal campionato del 2012, quello del gol di Muntari e...

Lodel Milan è arrivato a Reggio Emilia e non è un caso . Nella città del tricolore si era toccato il punto più basso della diarchia che ha dilaniato il crepuscolo berlusconiano con l'...Questo Milan - Atalanta aveva e ha tutta l'aria di essere la partita dello ''. Non a caso ieri molti tifosi rossoneri hanno atteso l'esito della partita di Cagliari nella speranza di ... Ruiu: 'E' lo scudetto di Maldini e del dimenticato Boban. Il Milan è tornato grande nonostante Elliott' Nella puntata di oggi di Fantalive (questa volta di lunedì ma sempre 14 alle 16) sul nostro canale Twitch abbiamo risposto a domande anche sugli infortunati e il fantacalcio, con Ludovico Rossini, Ale ...Lo scudetto del Milan è la splendida dimostrazione del fatto che spesso, se non sempre, nel calcio idee e spirito di squadra contano tanto, più dei soldi. Maldini e il suo team costruito quando stavan ...